Um homem foi detido, na segunda-feira, em Moscovo, na Rússia, depois de ter fingido estar infetado com coronavírus e colapsado numa carruagem de metro. De acordo com a BBC, tudo não passou de uma partida que correu mal e que pode terminar com o "brincalhão" na cadeia.

Num vídeo divulgado no Twitter é possível ver os passageiros a tentarem assistir um homem, que usa uma máscara, caído no chão de uma carruagem apinhada.

Mas, assim que o homem começa a "ter convulsões", os passageiros afastam-se.

O suspeito foi detido e é acusado de vandalismo criminal, um crime pelo qual pode ser condenado até cinco anos de prisão.

O ministro do Interior russo já confirmou a detenção e acrescentou que está a decorrer uma investigação para encontrar as duas pessoas que se ouvem no vídeo.

"Os cúmplices gritaram frases sobre a presença de uma infeção viral perigosa e provocaram pânico entre os passageiros", afirmou a porta-voz do ministério, Irina Volk, em comunicado.

Um advogado que representa o suspeito revelou que o cliente, que aceitou ser interrogado depois de contactado pela polícia, está em choque.

"Ele não se escondeu. Ele não esperava isto. O próprio investigador diz que o caso provavelmente cairá", afirmou o advogado citado pelo jornal russo Gazeta.

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu para 1.016 a nível global.

Na China continental foram registadas até ao momento 1.011 vítimas mortais, ou seja, sem contar com a de Hong Kong e das Filipinas.

O novo coronavírus poderá infetar pelo menos uma em cada 20 pessoas na cidade de Wuhan, na China, quando se atingir um pico nas próximas semanas, segundo a previsão de cientistas que estabeleceram modelos para a propagação do vírus.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.