A Rússia protestou esta quarta-feira junto do embaixador alemão em Moscovo pelas “acusações infundadas e ultimatos” do seu país sobre o envenenamento do opositor do regime de Moscovo Alexei Navalny.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo também acusou o governo alemão de usar o caso Navalny para “desacreditar a Rússia no cenário internacional”, avisando que se o embaixador se recusar a transmitir a Berlim este recado, o seu gesto será considerado uma “provocação grosseira e hostil”

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido disseram na terça-feira, num comunicado conjunto, que estão "unidos na condenação, nos mais fortes termos, do envenenamento confirmado de Alexey Navalny".

Alexei Navalny, de 44 anos, atualmente em tratamento na Alemanha após ter sido inicialmente hospitalizado na Rússia, foi vítima de um ataque com um agente nervoso do tipo Novichok, de acordo com o Governo alemão.

Por sua vez, a Rússia insiste que nenhum vestígio de veneno foi detetado pelos médicos russos no corpo de Navalny e exige ter todas as informações, que a Alemanha ainda não forneceu, de acordo com Moscovo.