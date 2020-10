Manuel Mourin Caldeiro, de 89 anos, tinha exames marcados para dia 7 de outubro no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, Espanha. Sozinho, o idoso compareceu na unidade hospitalar, mas não regressou a casa.

A família, segundo conta a imprensa espanhola, deu conta do seu desaparecimento à polícia de Barcelona que, apesar de Manuel Caldeiro ter sido visto pela última vez no hospital, não avisou a Unidade Hospitalar.

Apenas três dias depois do desaparecimento, e sem qualquer pista sobre o idoso, as autoridades avisaram o hospital que foi verificar as imagens das câmaras de videovigilância, comprovando que o idoso entrou no hospital, mas não saiu.

"Os Mossos d’Esquadra avisaram-nos na sexta-feira do desaparecimento e nesse dia encontrámos a pessoa, um paciente ambulatório do hospital, sem vida", confirmou um porta-voz do hospital, acrescentando que "a Comissão de Segurança do Hospital está a rever os protocolos de segurança para saber exatamente como isto aconteceu, com o objetivo de evitar que se volte a repetir".

A família do idoso, que tinha problemas de coração e era diabético, mostrou-se consternada e indignada pelo sucedido e pela demora em encontrar o idoso

Em entrevista ao site elcierredigital, o filho Javier, afirmou que "ninguém assume responsabilidades".