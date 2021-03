Um Boeing 737 MAX da American Airlines aterrou de emergência, esta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, devido a um possível problema mecânico.

De acordo com a companhia aérea, o voo 2555, que partiu de Miami, aterrou em segurança e não foram registados quaisquer incidentes.

Explicou ainda que o problema estava relacionado com o indicador de pressão de óleo do motor e não com o sistema MCAS, como foi o caso dos dois acidentes fatais do 737 MAX.