Quatro membros de uma família muçulmana foram mortos e uma criança ficou ferida, na noite de domingo, depois de um ataque "premeditado" por um homem, que conduzia um veículo automóvel, numa cidade do sul de Ontário.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela polícia local, que adiantou que o suspeito, um homem com 20 anos, foi detido pouco depois do ataque e acusado de quatro homicídios com premeditação e uma tentativa de homicídio.

Há provas de que se tratou de um ato premeditado e planeado, motivado por ódio. Acreditamos que as vítimas foram atacadas por serem muçulmanas", disse Paul Waight, investigador da polícia de London, onde ocorreu o ataque.