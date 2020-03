Duas mulheres estão a ser julgadas no Reino Unido depois de terem agredido um piloto da Swiss Airlines, num voo que fazia a ligação Zurique-Londres, por este se recusar a transportar um carrinho de bebé no porão.

Em causa, estaria uma discussão entre Henrietta Mitaiare, de 23 anos, e Mary Roberts, de 53, e Guido Keel. O piloto insistiu que o carrinho deveria ser transportado na cabine do avião, mas as passageiras queriam que este fosse no porão. Perante este cenário, Keel disse que não levantava voo enquanto o carrinho não estivesse na cabine.

A agressão ocorreu imediatamente depois do avião ter aterrado no aeroporto de Heathrow, em Londres.

Mary Roberts e a filha já tinham sido avisadas por uma hospedeira de bordo para guardarem o carrinho na cabine antes do voo descolar, mas recusaram-se a fazê-lo e foi aqui que começou toda a confusão.

As duas mulheres foram agora a julgamento, estando acusadas de arranhar, morder e pontapear o piloto. No entanto, em tribunal negaram as agressões, bem como o facto de não terem obedecido às indicações de Guido Keel. Alegaram ainda ter sido alvo de racismo por serem negras.

Quando as autoridades chegaram ao local, foram ambas detidas.

O incidente aconteceu em maio do ano passado, mas só agora chegou a tribunal.