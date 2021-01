Vários polícias ficaram esta quarta-feira feridos na sequência da invasão ao Capitólio por manifestantes pró-Trump.

De acordo com a CNN, pelo menos um agente foi transportado para o hospital.

Durante os protestos, uma mulher ficou gravemente ferida depois de ter sido baleada no peito. As circunstâncias do tiroteio são ainda desconhecidas.

Parte do Congresso norte-americano foi esta quarta-feira evacuada na sequência de uma larga manifestação pró-Trump que irrompeu em violência após um comício organizado em Washington.