Quase 4.000 pessoas concentradas em ‘botellones’ foram retiradas pela polícia, na noite de sábado, de 31 pontos de Barcelona, segundo as autoridades catalãs.

Numa operação conjunta da Guàrdia Urbana (polícia municipal) e dos Mossos d'Esquadra, os agentes retiraram milhares de pessoas das praias da capital catalã e das demais praças e parques da cidade, especialmente do Arco de Triunfo e do Born, juntas em ‘botellones’, ajuntamentos em espaço público para consumo de bebidas alcoólicas.

Apesar do alívio das restrições, os ajuntamentos não são permitidos, nem o consumo de bebidas alcoólicas na via pública ou fumar (quando não é possível assegurar o distanciamento), além do uso obrigatório de máscara, como medidas preventivas de combate à covid-19.

Os agentes também registaram 25 denúncias por incumprimento das normas sanitárias, como ausência do uso de máscara, 39 por excesso de álcool, oito por incumprimento da lei de segurança e uma por desobediência.