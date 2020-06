O ciclone Nisarga está a ganhar força e está a dirigir-se para Mumbai, a importante cidade costeira da Índia, dizem os meteorologistas.

Este será o primeiro ciclone grave a atingir a cidade desde 1891 e já levou à retirada de milhares de pessoas das suas casas para se abrigarem em zonas mais seguras.

Com 20 milhões de habitantes, Mumbai é a capital financeira da Índia e a cidade com mais população do país, tendo já sido muito afetada pelo surto do novo coronavírus .

Desde terça-feira que a cidade está a ser assolada por chuvas fortes, numa altura em que o ciclone está a 215 quilómetros da cidade e a mover-se a 13 quilómetros por hora.

Com mais de 40 mil casos confirmados de Covid-19 e quase 1.400 mortes, Mumbai está a ser a cidade da Índia mais afetada pela pandemia.

Entre as pessoas que já foram evacuadas para zonas mais seguras estão 150 doentes de um hospital de campanha, que foi recentemente construído para tratar infetados pela Covid-19.

O governo instou as pessoas a proteger as suas casas, bem como a preparar um kit de emergência e manter documentos e objetos de valor em recipientes à prova de água.