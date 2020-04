Um questionário incompleto e um erro de diagnóstico foi o que bastou para que dezenas de profissionais de saúde e doentes de um hospital ficassem em quarentena no México.

Um homem de 66 anos chegou às urgências do Hospital Zona27, na cidade do México, em meados de março, com falta de ar, suores, dor de cabeça e semi-inconsciente. Acabou por morrer dias depois, noutro hospital da cidade. Tanto os 35 médicos que o acompanharam como quase toda a equipa de urgência foram obrigados a estar de quarentena. Tudo porque estava infetado com Covid-19 e não foi corretamente diagnosticado.

A história começa no rastreio, onde teve apenas de dizer se tinha viajado para o estrangeiro nos últimos dias. A resposta foi negativa. Foi atendido por estudantes de medicina que estavam na frente do combate ao novo coronavírus.

Perante a falta de evidências, e numa altura em que o México ainda não se encontrava numa fase crítica, foi diagnosticado como tendo pneumonia, também ela bacteriana.

Sem isolamento ou proteção, tanto do doente como dos profissionais que o seguiram, o homem foi levado para um quarto onde estava outro paciente. Aí esteve durante um dia e meio. Foi depois transferido para outra sala onde estavam outros dois pacientes, um com uma doença cardíaca e outro com doença pulmonar.

De acordo com o testemunho de alguns dos médicos que acompanharam este caso, citados pelo jornal espanhol El País, passado todo esse tempo, a mulher do homem infetado confessou que eles tinha viajado para o estrangeiro.

Nesse momento todos perderam a cabeça e acabaram por nos repreender porque deixámos escapar este caso", conta um dos estudantes que não se quis identificar.

O paciente foi depois submetido ao teste da Covid-19. O resultado deu positivo e acabou por ser transferido para o Instituto Nacional de Doenças Respiratórias.

As autoridades culparam o paciente por ter mentido. Mas a mentira resultou num erro médico que espelha as enormes dificuldades do sistema de saúde público mexicano.

Para além de, em março, o hospital ainda não estar preparado para doentes, surgem outras questões: todos os profissionais de saúde que contactaram com o paciente não tinham qualquer proteção individual.

Nós não tínhamos máscaras. O pouco que íamos tendo era dado por colegas que encomendavam do exterior. Fomos um risco para todos os pacientes e para as nossas famílias", explica outro dos estudantes que não se quis identificar, com medo de represálias.

César Eduardo Barrios, também ele estudante, contou que esteve a conversar com o paciente durante três horas.

O departamento de emergência é uma área aberta, mesmo que eu não estivesse diretamente com ele, atendi pessoas que estavam na sala e fi-lo a manhã toda", disse.

Depois deste episódio, as universidades suspenderam os estágios.

Já este sábado, um médico deste hospital morreu vítima de infeção pelo novo coronavírus. Ao El País, um dos estudantes contou também que começou a ter sintomas, fez o teste, mas o hospital perdeu a amostra. Acabou por nunca o repetir.

Eles estavam muito reticentes em fazer-me o teste, sempre senti que o hospital queria esconder este caso", desabafou.

Os profissionais de saúde já se manifestaram contra a falta de condições para enfrentar a pandemia. O mesmo aconteceu em, pelo menos, oito estados do país.

Este não é um caso isolado no México, na clínica 72, em Tlanepantla, 19 profissionais de saúde estão infetados.

No país, há já quase seis mil casos confirmados e cerca de 450 pessoas morreram.