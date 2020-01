Três migrantes afegãos vão processar três irmãs norte-americanas, depois de terem sido acusados de violação.

O caso aconteceu em Múrcia, Espanha, na noite de fim de ano.

A Polícia Nacional deteve, então, a 2 de janeiro, três afegãos de 20, 21 e 25 anos, por alegadamente terem violado três irmãs norte-americanas, naturais do Ohio.

Os três migrantes acabariam por ser libertados, dois dias depois, após prestarem declarações perante um juiz.

O advogado dos jovens afegãos anunciou, na quinta-feira, que vai pedir o arquivamento do caso e processar as alegadas vítimas, de 18, 20 e 23 anos, por testemunho falso.

Durante a investigação, as autoridades espanholas descobriram que as irmãs subscreveram um seguro, no valor de 50 mil euros, que seria pago em caso de agressão sexual.

Os investigadores recolheram também testemunhos de vizinhos, que disseram ter ouvido apenas “risos das queixosas” ou então que não ouviram nada.

De acordo com documentos a que o El Mundo teve acesso, o relato das irmãs, que deixaram Espanha sem avisar as autoridades, apresentava “lacunas e contradições”.

Segundo a descrição das jovens, as agressões começaram num bar da cidade, onde foram agarradas e levadas pelo braço para uma zona sem iluminação. Ali, contaram, foram beijadas à força e uma delas foi tocada nas partes íntimas. Depois, abandonaram juntos o espaço e a irmã mais nova, que residia em Múrcia, foi para o seu apartamento com um dos afegãos. As outras duas foram para casa dos migrantes.

O relato prossegue com mais incoerências, escreve o diário espanhol. Depois de alegadamente terem sido violadas em casas diferentes, os seis estiveram juntos na casa da irmã mais nova, sem que, em momento algum, tivessem pedido ajuda, fosse aos vizinhos ou por telefone.

De acordo o ministério público espanhol, as três vítimas foram depois acompanhadas à estação de autocarros pelos três agressores, e também ali não pediram ajuda.

As imagens de videovigilância da estação mostram os jovens a despedir-se “cordialmente”, com “um beijo e um abraço”, ainda que uma das irmãs tenha dito que tinha sido forçada a beijar um dos afegãos.

A favor das irmãs norte-americanas estão as perícias forenses, que encontraram lesões compatíveis com agressões sexuais em duas delas.