Um norte-americano residente no estado norte-americano do Wisconsin, que confessou ter esmurrado o filho até a morte por causa de uma fatia de bolo, declarou-se culpado do homicídio a meio do julgamento.

Travis Stackhouse, de 30 anos, assumiu os crimes de homicídio imprudente de segundo grau, abuso infantil e negligência infantil esta semana na morte do seu filho de 5 anos, Amer Stackhouse, em junho de 2019, relata o jornal The Milwaukee Journal Sentinel.

A confissão de culpa ocorreu na quarta-feira, após dois dias de depoimentos de testemunhas e após a acusação apresentar uma confissão gravada como prova, de acordo com um relatório divulgado pelo jornal.

Stackhouse pode enfrentar agora até 37 anos de prisão quando chegar a sentença do tribunal, no próximo mês.

A acusação alega que o pai estava chateado porque os filhos estavam a comer a maior parte do seu cheesecake no Dia dos Pais. Stackhouse terá esmurrado o filho, tendo batido no rosto do menino com as costas da mão, que contém metal de uma cirurgia, segundo o jornal.

A criança foi declarada morta na manhã seguinte, depois de Stackhouse ter regressado de um bar e a família ter ligado para o serviço de emergência.

A vítima sofreu uma ruptura do estômago e de uma glândula adrenal e morreu devido a um trauma contuso no abdómen.