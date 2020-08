Um surfista australiano foi forçado a esmurrar um tubarão-branco para salvar uma mulher que estava a ser atacada numa praia de New South Wales (NSW).

O incidente ocorreu este sábado quando a mulher, de 35 anos, estava a surfar durante a manhã na praia de Shelley. Segundo a polícia de NSW, o tubarão mordeu-lhe a canela e a coxa.

O tubarão foi identificado pela associação de nadadores-salvadores da praia como um tubarão-branco em idade juvenil, medindo entre dois a três metros de comprimento.

O surfista esmurrou repetidamente o animal até que este libertou a perna da mulher dos dentes. O homem, que pediu para não ser identificado, ajudou depois a vítima a chegar à costa, onde uma equipa médica a acudiu.

A mulher foi tratada por paramédicos no local e transportada por meio aéreo até a um hospital para realizar uma cirurgia. Segundo as autoridades, a vítima está numa condição estável.

Os nossos pensamentos estão com a jovem mulher que sofreu um ataque de tubarão esta manhã. Queremos agradecer a rapidez do surfista que a ajudou”, afirmou a associação de nadadores-salvadores em comunicado.

Todas as praias nas áreas perto do local do incidente foram fechadas durante um prazo de 24 horas e as autoridades locais estão a conduzir uma vigilância costeira, com a ajuda de drones, jetskis e barcos a motor, para localizarem o animal.

Nos últimos meses, foram registados três ataques com gravidade de tubarões nas praias da Costa Norte da Austrália.