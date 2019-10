A bailarina cubana Alicia Alonso, diretora e cofundadora do Ballet Nacional de Cuba, morreu esta quinta-feira, aos 98 anos, devido a uma doença cardiovascular, disse um representante da companhia.

Alicia Alonso, que continuava ativa à frente do prestigiado Ballet Nacional de Cuba (BNC), estava internada no Centro de Pesquisa Médica Cirúrgica (Cimeq) de Havana, onde morreu, adiantou a Agência de Notícias Cubana.

A notícia da morte da maior figura da dança cubana espalhou-se pelas redes sociais e há milhares de mensagens de despedida, lembrando que foram “o seu esforço e carisma” que tornaram a dança e a companhia, na principal marca da identidade cultural do país.

Nos últimos anos, muitas das estreias do Ballet Nacional de Cuba tornaram-se quase peregrinações, com pessoas a caminhar durante duas horas ou mais para conseguirem ver os espetáculos, como destaca a agência espanhola de notícias, Efe.

Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta of #Cuba's National Ballet passed away but her outstanding legacy will live on.



Alicia will always be essential while talking about culture in Cuba and worldwide.https://t.co/EmND6p7Ocs