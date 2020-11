Uma criança de dez anos foi operada a um duplo tumor na medula espinal na cidade de Ancona, em Itália. Dada a complexidade da cirurgia, a equipa médica decidiu inovar.

Durante a operação, que durou quatro horas, a equipa liderada pelo médico Roberto Trignani teve a companhia do músico Emiliano Toso, que tocou piano enquanto a cirurgia decorria.

Segundo a agência Ansa, o piano foi tocado a uma frequência reconhecida pelas capacidades terapêuticas no corpo humano. Ao verificarem a atividade cerebral da criança, os médicos notaram que houve uma diferença entre os momentos em que a música estava a ser tocada e em que se fazia silêncio na sala.

Tentámos parar e recomeçar a música, reparando na resposta do paciente, ainda que ele estivesse sob anestesia geral, o cérebro apercebeu-se da música e isso foi muito empolgante", disse Emiliano Toso.

Os médicos afirmaram que a criança está a recuperar bem, mas que são precisos mais testes para confirmar se é necessária uma segunda cirurgia.

Correu tudo bem, não houve complicações. Foi uma atmosfera mágica de completa harmonia", afirmou Roberto Trignani.

Doctors said the patient was doing well but further tests were needed to see if another operation was required.

“Everything went well, there were no complications. There was a magical atmosphere of complete harmony,” Trignani, who leads the neurosurgery unit of the Riuniti hospital in the central Italian city of Ancona, was quoted as saying by Ansa news agency.