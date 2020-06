O ator pornográfico espanhol Nacho Vidal foi detido na sexta-feira da semana passada, por suspeitas da morte do fotógrafo José Luis Abad.

Segundo a imprensa local, o ator de 46 anos foi detido juntamente com outras duas pessoas, acusado de homicídio por negligência durante a celebração de um ritual.

O crime foi cometido em julho de 2019 em Enguera, na Comunidade Valenciana, Espanha, e os três detidos ficaram em liberdade depois de terem sido levados à justiça. A morte do fotógrafo de moda ocorreu na casa do próprio Abad e, inicialmente, foi considerada um acidente. O fotógrafo estaria a tentar, através do ritual, superar a dependência de estupefacientes.

Após 11 meses de investigação, as autoridades concluíram que o fotógrafo morreu durante o ritual por ter inalado vapores de veneno de sapo Bufo alvarius, uma espécie que se encontra nos Estados Unidos e norte do México e cujo veneno tem propriedades alucinogénias. Sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu de forma quase imediata. Nenhum dos presentes prestou qualquer auxílio ou ligou para o número de emergência.

A investigação aponta para homicídio por negligência mas também para um delito contra a saúde pública por parte daqueles que organizaram e dirigiram a celebração. Para as autoridades, ficou provado que se tratava de uma atividade habitual que era apresentada como inofensiva, tendo fins terapêuticos ou medicinais, mas que comportava sérios riscos para a saúde pública por atrair sobretudo pessoas vulneráveis, física ou psicologicamente.