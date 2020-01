O atleta britânico, Lewis Pugh, nadou debaixo de uma camada de gelo na Antártida numa campanha para preservar o habitat natural da região. Ao longo de oito gelados minutos, Pugh nadou na zona mais fria do planeta, apenas com uns calções de banho curtos, uma touca e óculos de mergulho, tornando-se a primeira pessoa a cumprir a proeza de nada debaixo de uma lago supraglaciar. “Este lugar está sob ameaça”, alertou.

Lewis Pugh, um explorador polar e um antigo advogado, não é novo a estas experiências. Em 2006, tornou-se a primeira pessoa a nadar longas distâncias nos cinco oceanos. No entanto, esta foi “a experiência mais bonita e mais assustadora” pela qual o atleta passou.

Apesar de a temperatura da água estar perto dos zero graus Celsius, e a temperatura ambiente rondar os quinze graus negativos, isso não foi suficiente para o desmotivar.

Através da sua conta do Twitter, Pugh descreveu a experiência. “Todos os tons de azul, e depois, a quase completa escuridão. A meio caminho ouvi um grande barulho por cima de mim e pensei que a minha hora havia chegado. Felizmente, era apenas gelo a mover-se”, desabafou.

Swimming UNDER the Antarctic ice-sheet was the most beautiful and terrifying experience imaginable. Not sure I can quite explain it, but I’ve tried in this short blog. https://t.co/kl3eAkgXcS Please share. #Antarctica2020 pic.twitter.com/WZnTIu2BfV