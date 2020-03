Nadine Dorries, ministra da Saúde do Reino Unido, com a pasta da Segurança dos Pacientes, Prevenção do Suicídio e Saúde Mental, anunciou esta terça-feira que está infetada com o novo coronavírus.

De acordo com a BBC, o anúncio foi feito através de um comunicado e Nadine assim que soube que estava infetada decidiu ficar em quarentena.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone. — Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 10, 2020

Nesse mesmo documento, a ministra britânica explicou que começou a sentir alguns sintoma gripais na sexta-feira.

Matthew Hancock, secretário de Estado da Saúde, escreveu numa publicação na rede social Twitter que a ministra "fez a coisa certa" e desejou "rápidas melhoras".

1/2: Really sorry to hear Nadine has tested positive for coronavirus. She has done the right thing by self isolating at home, and both NHS and PHE staff have been brilliant. We all wish her well as she recovers.

— Matt Hancock (@MattHancock) March 10, 2020

Na semana passada, Nadine Dorries, de 62 anos, participou num evento com centenas de pessoas no parlamento, no qual Boris Johnson também esteve presente.

A ministra da saúde britânica tem tido um papel importante na elaboração de medidas de contenção para o surto de Covid-19 no país.

O Reino Unido tem, até ao momento, 382 casos confirmados e seis pessoas já morreram.