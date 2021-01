Uma cratera de grandes dimensões foi aberta esta sexta-feira num parque de estacionamento de um hospital em Nápoles, forçando o encerramento temporário de uma residência onde recuperavam doentes infetados com o novo coronavírus.

O incidente ocorreu perto do hospital italiano do Mar, mas o mesmo não foi afetado. Na mesma linha, as autoridades afirmam que ninguém ficou ferido no decorrer do abalo de terra.

O fenómeno, que ocorreu durante a madrugada, "engoliu" e destruiu alguns carros na zona de visitas do hospital.

Ennio Aquilino, chefe distrital de bombeiros, disse ao canal de televisão italiano SkyTG 24 que a implosão pode ter sido causada por uma infiltração de água subterrânea provocada pelas recentes chuvas intensas.

De acordo com a imprensa italiana, a residência onde estão internados doentes covid-19 será reaberta “dentro de dias” após os serviços de água e eletricidade serem repostos.