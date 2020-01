O controlo fronteiriço norte-americano anunciou, nesta quarta-feira, a descoberta de um túnel de contrabando com mais de 1,3 quilómetros de comprimento, entre Tijuana, no México, e San Diego, Califórnia, o maior até agora encontrado.

Segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (US Customs and Border Protection - CBP na sigla original), o túnel foi construído a 21 metros de profundidade e tem 1,5 metros de altura e 60 centrímetros de largura.

Serviria, de acordo com a CBP, os cartéis de droga mexicanos para a introdução de estupefacientes nos Estados Unidos.

Border Patrol San Diego Sector and partners have exposed the longest illicit cross-border tunnel ever discovered along the Southwest border. Details: https://t.co/KPlEzke3ra pic.twitter.com/N8IwRxHr2H