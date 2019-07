Pelo menos cinco militares colombianos morreram, na quinta-feira, numa emboscada no departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia, informaram fontes governamentais.

“Há cinco soldados mortos”, disse à agência de notícias Efe fonte do Ministério da Defesa, acrescentando que houve um “confronto armado” nas imediações da aldeia de Santa Rosa, localizada numa área montanhosa de Nariño, perto da fronteira com o Equador.

Segundo a imprensa local, os soldados encontravam-se num camião quando foram emboscados, aparentemente, por dissidentes da 29.ª frente da antiga guerrilha das Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC).

No departamento de Nariño operam dissidentes das FARC, a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e grupos paramilitares dedicados ao tráfico de droga.

A emboscada do exército coincide com a chegada ao país de embaixadores do Conselho de Segurança da ONU, para avaliarem a situação do processo de paz assinado com as FARC, em novembro de 2016.

O Conselho de Segurança vai reunir-se hoje em Bogotá com o Presidente colombiano, Iván Duque, e organizações da sociedade civil.