O cometa NEOWISE será visível durante todo o mês de julho, em especial entre os dias 22 e 23, altura em que fará a sua maior aproximação à Terra. De acordo com a NASA, o cometa será visível a cerca de 10º acima da linha do horizonte noturno, ao longo no hemisfério norte da Terra. Para o observar apenas precisa de uma paisagem onde possa observar o horizonte de forma desimpedida e um par de binóculos. A próxima passagem deste cometa está prevista daqui a 6.800 anos.