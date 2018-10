Um novo estudo da NASA sugere que Marte tem oxigénio suficiente para sustentar vida microbiana.

Vlada Stamenkovic, pesquisadora da NASA, desenvolveu um modelo que calcula a quantidade de oxigénio que pode ser dissolvido em águas salgadas existentes em Marte. As águas salgadas que podem existir na superfície do planeta podem conter oxigénio dissolvido capaz de sustentar formas de vida microbianas.

No modelo de Vlada Stamenkovic, a adição de sais ao gelo que existe em Marte, incluindo os sais de perclorato de magnésio e cálcio, difundidos no pó de Marte, permite que a água congelada se torne fluída. No entanto, quanto mais sal tem a água, menos oxigénio pode conter. Ao mesmo tempo, quanto mais fria a água está, mais oxigénio ela pode dissolver.

De acordo com os resultados do modelo, os locais onde existem sais em Marte são mais frios do que aqueles que têm água congelada e estes locais oferecem muito mais oxigénio do que o necessário para que micróbios se consigam desenvolver.

A equipa realizou vários testes com a água salgada presente em Marte para saberem se, independentemente da temperatura e da fluidez, existe oxigénio suficiente para suportar vida microbiana. Todos os testes realizados tiveram resultados positivos.

Ficámos absolutamente espantados", afirma Vlada Stamenkovic sobre a reação inicial da equipa. “Voltei a recalcular tudo cinco vezes para ter a certeza de que era uma coisa real.”

De acordo com o estudo, publicado esta segunda-feira na Nature Geosciense, cerca de 6,5% de Marte pode conter quantidades de oxigénio na superfície. No entanto, isso não significa que exista mesmo vida em Marte.

Essa é a questão da habitabilidade. Nunca pensámos que o ambiente pudesse ter tanto oxigénio. Isto muda completamente a perceção que tínhamos sobre a vida que pode existir em Marte”, afirma Vlada Stamenković.

Este novo estudo da NASA afirma que a concentração de oxigénio em Marte pode ser elevada se houver contacto temporário com a superfície ou se houver radiação suficiente para separar oxigénio e hidrogénio.

Víctor Parro, pesquisador do Centro de Astrobiologia (CAB-CSIC), afirma que até agora a presença de oxigénio em Marte foi “negligenciada” devido às baixas concentrações. Embora este seja um estudo teórico que ainda tem de ser confirmado, Victor Parro comenta a importância do oxigénio em Marte.