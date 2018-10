O governo sírio reabriu este sábado o posto fronteiriço de Nasib, o principal com a Jordânia, que permaneceu encerrado durante três anos, desde que foi tomado por grupos rebeldes.

O posto foi aberto para a passagem de veículos pesados, anunciou hoje o Ministério de Transportes da Síria, em comunicado difundido pela agência de notícias local e citado pela EFE.

O ministério concluiu uma série de medidas preparatórias para reativar o transporte de bens e o tráfego de veículos entre ambos os países, acrescentou.

O posto fronteiriço de Nasib, que comunica com a localidade jordana de Yaber, é a principal ligação comercial entre ambos países, integrando uma estrada internacional que atravessa a Síria de norte a sul, passando por Damasco.

Este é considerado uma das ligações mais importantes do Médio Oriente.

As forças de apoio ao presidente Bachar al Asad recuperaram este posto fronteiriço e toda a província meridional de Deraa em julho, após forçar os rebeldes a retirar-se da região de Idlib, no norte do país.