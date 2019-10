A Noruega, país aliado da Turquia na NATO, anunciou esta quinta-feira a suspensão total de novas exportações de armas para Ancara após o início da ofensiva militar turca no nordeste da Síria.

Atendendo à complexidade da situação e que se altera rapidamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por medida de precaução, não vai aceitar novos pedidos de licenças de exportação de materiais de defesa e de materiais de múltiplos usos (...) para a Turquia até nova ordem", declarou a chefe da diplomacia norueguesa, Ine Eriksen Soreide.

De momento estamos a rever todas as licenças em vigor", acrescentou numa mensagem enviada à agência noticiosa AFP pelo seu gabinete.

A Turquia desencadeou na quarta-feira uma ofensiva contra as forças curdas do nordeste da Síria, aliados dos ocidentais no combate 'anti-jihadista', suscitando uma vaga de críticas internacionais.

A Finlândia, que ao contrário da Noruega não é membro da NATO, também anunciou na quarta-feira a suspensão de todas as exportações de armamento em direção à Turquia ou outro país envolvido na guerra.