Foram escolhidas as cinco melhores fotografias do ano para a Nature TTL, que dividiu o concurso em cinco categorias. O prémio principal foi atribuído à fotografia "Above the Crabeater Seals", do fotógrafo francês Florian Ledoux. A categoria de melhor paisagem foi vencida por Marek Biegalski, com "Shadow Game". O fotógrafo chinês Minghui Yuan venceu na categoria de melhor fotografia macro, com "Chinese Painting". O prémio jovem foi arrebatado pelo indiano Saptarshi Gayen, que capturou "Pheonix". A escolha do público recaiu em "I'm not going easy", de Robert Ferguson.