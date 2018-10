Magic e Sphen são um casal de pinguins machos que adotaram um pequeno pinguim. O ovo do foi-lhes dado pelos responsáveis do Sea Life Aquarium de Sydney, local onde estes animais habitam.

O casal foi notícia há alguns meses quando os tratadores decidiram entregar-lhes um ovo fictício para perceberem qual seria a reação de ambos a cuidar de uma cria. A experiência, segundo os responsáveis do aquário, foi um sucesso e decidiram, há cerca de um mês, entregar-lhes o cuidado de um ovo verdadeiro.

Desde que ficaram com a responsabilidade de tratar do ovo, Magic e Sphen portaram-se como um verdadeiro casal de pinguins. As tarefas foram partilhadas: um deles aquecia o ovo enquanto o outro os vigiava e protegia de potenciais ameaças.

A incubação do ovo correu como o esperado e a cria nasceu há uma semana. O pequeno pinguim, ainda sem nome, pesa 91 gramas e conseguiu uma proeza: é o primeiro pinguim Gentoo sub-antártico a nascer no Sea Life de Sydney.

As imagens desta família estão a fazer sucesso nas redes sociais.

Stop everything, Sydney's gay penguins at @Sydney_Aquarium Sphen and Magic now have a chick pic.twitter.com/JNFxMTfeJb — Jamie McKinnell (@jamie86) 26 de outubro de 2018

Congratulations to the Gay Aussie Penguin Dads! 🎉🐧❤️🐧🎉 pic.twitter.com/4ULtkZI9Ph — PhanTom of the Opera (@tomjonty) 26 de outubro de 2018

Este não é o primeiro caso de pinguins homossexuais que adotam uma cria. Dois machos, que habitam num zoo chinês, adotaram um pinguim recém-nascido em 2011.