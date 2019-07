As chuvas torrenciais que se abateram sobre a região autónoma de Navarra, em Espanha, ultrapassaram em larga escala todas as previsões dos meteorologias, que tinham decretado o alerta laranja. Em alguns pontos da região, a queda de chuva triplicou as previsões. As localidades de Tafalla, Olite e Pueyo foram as mais afetadas, com a subida “repentina e imprevista” dos rios Cidacos e Sansoain.

O rio Cidacos chegou a subir mais de quatro metros. De acordo com o jornal El País, às 17:40 locais (menos uma hora em Lisboa), o rio tinha 11 centímetros de altura. Às 22:20, já chegava aos 3, 71 metros e 50 minutos depois atingiu o pico máximo de 4,23 metros e um caudal de 275 metros cúbicos por segundo. Esteve muito perto do recorde atingido em 2007, em que chegou aos 4,36 metros de altura e aos 294 metros cúbicos por segundo.

#InundacionesCidacos El Cidacos, que a las 17.40 h. tenía 0,11 metros de altura, a las 22.20 llegaba a los 3,71 metros Las lluvias recogidas han triplicado en algunos puntos en solo tres horas la previsión de la alerta naranja (40 litros) decretada para #Navarra — Gobierno de Navarra (@gob_na) July 8, 2019

Precipitación acumulada hasta las 21:00 de 96mm. en prov. de Navarra.Datos PROVISIONALES de est. auto. pic.twitter.com/Mat0w2dXfk — AEMET (@AEMET_Esp) July 8, 2019

Uma pessoa morreu na cidade de Moriones, município de Ezprogui. Trata-se de um condutor que foi arrastado pelas enxurradas e cujo corpo foi encontrado a 14 quilómetros de Sanguesa.



Várias estradas ficaram danificadas. A Polícia Foral de Navarra publicou, no Twitter, um vídeo em que mostra o estado em que ficou a Estrada Nacional 121, em Pueyo.

Impacta ver la fuerza del #agua. Estado de la N121 en #Pueyo pic.twitter.com/co4vpgpoOT — Policía Foral-Foruzaingoa (@policiaforal_na) July 8, 2019

A ligação da autoestrada AP-15 à localidade de Tafalla chegou a estar cortada e só foi restabelecida durante a madrugada. Já o acesso da AP-15 a Pueyo continua cortado, de acordo com o Governo de Navarra, citado pelo jornal La Vanguardia.

São vários os vídeos publicados nas redes sociais, que mostram os danos provocados pela subida repentina dos rios Cidacos e Sansoain.

Situación actual en el @Mercadona de #Tafalla Clientes y trabajadores subidos en la azotea para ser liberados pic.twitter.com/rSgWDaXGAN — Enrique Pérez de Eulate Igal (@ElTiempoNavarra) July 8, 2019

Além dos danos materiais em carros, garagens, caves, estabelecimentos comerciais e industriais, bem como zonas desportivas, também o tráfego ferroviário foi interrompido.

Los trenes también se han visto afectados por las inundaciones de Tafalla.El alvia con destino a Madrid retenido en Garínoain @RTVENavarra pic.twitter.com/7ehslBX9YE — RTVENavarra (@RTVENavarra) July 8, 2019

Em apenas três horas, as chuvas triplicaram as previsões. As estações meteorológicas do Governo de Navarra falavam em 159,7 litros em Guedtadar e 100,2 litros em Tafalla.

Foram mobilizados efetivos dos bombeiros e da Polícia Foral, bem como da Proteção Civil. A Cruz Vermelha está de sobreaviso. Foi ativado o dispositivo de emergência de Nível 1 nos municípios de Tafalla, Olite, Pueyo, Pitillas e Beire.

⚡ INUNDACIONES TAFALLA | 100 l/m2 en unas pocas horas han caído en #Tafalla. Una situación histórica. Seguiremos informando... pic.twitter.com/l0uzHmmmh8 — Arnaitz Fernández (@Armeteo) July 8, 2019

As previsões apontam para uma melhoria substancial do estado do tempo, mas o Governo de Navarra continua a recomendar à população que não deixem os locais onde se encontram, se esses são seguros. E caso de emergência, pedem que liguem o 112 ou usem a aplicação My112, que geolocaliza facilmente o incidente.