Cerca de 500 amantes do sadomasoquismo partiram no sábado numa viagem que promete ser, no mínimo, torturante. É, aliás, no “navio da tortura” que os participantes do evento anual seguiram viagem, vestidos a rigor. Cabedal, verniz e látex são os materiais mais usados nos fatos dos passageiros deste barco, que navega desde dia 29 no lago Constança, na Alemanha.