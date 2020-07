O cargueiro FSO Safer foi abandonado ao largo da costa do Iémen, perto do porto de Hudaydah, há quase cinco anos, quando começou a guerra civil no país. Tornou-se num navio fantasma e numa autêntica bomba relógio, já que tem milhares de barris de petróleo a bordo e as autoridades temem uma catástrofe ambiental a qualquer momento.

Os alertas têm sido feitos, aliás ao longo de todo este tempo: um barco com 45 anos à deriva, carregado de petróleo, numa zona de conflitos é um perigo iminente para o meio ambiente e para a circulação marítima na região. Mas não só. Um derrame pode provocar também uma autêntica catástrofe humanitária.

Este domingo, os rebeldes houthis que controlam a região acordaram permitir que uma equipa das Nações Unidas aceda ao cargueiro, para avaliar as condições em que se encontra. Esta quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se para discutir as possíveis ameaças que o navio à deriva pode constituir e também as diferentes soluções que podem ser tomadas.

Se acontecer um derrame nos próximos dois meses, os peritos preveem que 1,6 milhões de iemenitas sejam diretamente afetados", alerta o diretor do gabinete das Nações Unidos para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Mark Lowcock.

Se a situação se descontrolar, pode afetar diretamente milhões de pessoas, num país que já está a sofrer a maior emergência humanitária do mundo, e destruir ecossistemas inteiros durante décadas se se estender a mais países", disse a diretora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Inger Andersen, durante uma reunião por videoconferência.

Contudo, para já, não há ainda uma solução à vista e o petróleo que tem a bordo é alvo de disputa.

FSO safer ship, carrying more than 1 million barrel of crude oil, has been abandoned due to war. If left unattended, the vessel could explode and ruptures could spill over million barrels of oil into the Red Sea. This could lead to an environmental and economic catastrophe. pic.twitter.com/zapzqjotpw — Yemen Matters (@YemenMatters_) February 21, 2020

Modelling Oil Spill from FSO #Safer oil Tanker in #Yemen

Real Disaster .. with 80% probability pic.twitter.com/t7n0Uipba2 — SDGs Yemen (@SDGs_Yemen) February 21, 2020

O FSO Safer pertencia à Companhia de Petróleo e Gás do Iémen. No início da guerra, foi abandonado a 60 quilómetros do porto de Hudaydah, que é controlado pelos rebeldes houthis.

Há cinco anos que não tem qualquer manutenção e está sujeito à erosão do mar, nem sequer para reduzir os gazes potencialmente explosivos que se acumulam no interior. Em maio, uma infiltração de água do mar na sala das máquinas fez temer o pior.