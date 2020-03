/ AM

O navio cruzeiro Grand Princess está ao largo da costa da Califórnia e tem a bordo mais de 3.500 pessoas que, até se saberem os resultados dos testes para coronavírus, estão impedidos de sair da embarcação.

No cruzeiro, que tem de continuar a navegar até os resultados serem conhecidos, estão 2.422 passageiros e 1.111 membros da tripulação de 54 nacionalidades.

De acordo com a CNN, um helicóptero da Guarda Nacional já recolheu os testes para saber se os passageiros estão infetados. Os resultados deverão ser conhecidos ainda esta sexta-feira.

O alerta foi dado depois de ser conhecido que a primeira pessoa a morrer infetada por COVID-19 na Califórnia tinha estado no navio durante uma viagem entre São Francisco e o México, em fevereiro.

Agora, na viagem de 15 dias entre São Francisco e o Havai, pelo menos 45 pessoas apresentaram sintomas e acabaram por ser sujeitas aos exames para despistar a doença.

Dois mil retidos em Phuket

Também em Phuket, na Tailândia, duas mil pessoas estão retidas dentro do cruzeiro Costa Fortuna. O navio chegou a Patong Bay esta sexta-feira, mas a permissão para desembarcar foi negada, uma vez que 64 italianos que viajam no navio foram considerados casos suspeitos.

De acordo com o jornal Phuket News, o governo tailandêns instituiu uma quarentena obrigatória de 14 dias para as pessoas vindas da China, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau, Irão e Itália.

A bordo do Costa Fortuna estão 1.631 passageiros e 984 membros da tripulação, sendo que três são chineses, dois singapurianos, 151 franceses, 230 alemães e 282 italianos, revelou a polícia de imigração.