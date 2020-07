Morreu o ator e apresentador de televisão Hugh Downs. Tinha 99 anos.

De acordo com um comunicado da sua família, Downs morreu na quarta-feira na sua casa em Scottsdale, Arizona.

"Espero ser lembrado como uma pessoa que tentou fazer algo de bom e mais importante, que foi honesto", disse Hugh Downs em 2002 durante uma entrevista com sua parceira do programa 20/20, Barbara Walters . "Não vejo nenhuma grandeza pela qual me pudessem lembrar, mas se as pessoas falarem de mim de forma gentil, ficarei feliz com isso".