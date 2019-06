Centenas de pessoas que estavam reunidas no Círculo Dupont, em Detroit, nos EUA, numa parada de orgulho gay, foram forçadas a abandonar o local, depois de um grupo de neonazi armado interromper a manifestação, este sábado. Grande parte das pessoas fugiram, temendo um tiroteio, e há relatos de disparos. Contudo, as autoridades garantem que não houve registo de tiros, nem de feridos. Nas imagens do incidente é possível ver vários membros do grupo nacionalista a deitarem ao chão bandeiras com arco-íris e , numa das fotografias, um homem a urinar para uma bandeira de Israel.