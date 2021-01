Um grupo de alpinistas nepaleses terminou, este sábado, a primeira subida de inverno do K2, considerada a segunda maior montanha do mundo, com 8.611 metros. Maior do que o K2, só mesmo o Monte Evarest, que te 8.842 metros.

O K2 era a única montanha com mais de oito mil metros que nunca tinha sido escalada no inverno.

Estamos orgulhosos de termos feito parte desshistória e de mostrar que a colaboração, o trabalho em equipe e uma atitude mental positiva ultrapassam os limites do que acreditamos ser possível”, escreveu Nirmal Purja, um dos alpinistas que fez parte da expedição, na sua conta do Instagram.

Nirmal Purja foi soldado nas forças especiais do Exército britânico e foi o líder da equipa que, este sábado, chegou ao topo do K2. Ao todo, a equipa foi composta por 10 alpinistas, entre eles, Mingma Gyalje Sherpa, estrela do montanhismo nepalês. Quando chegaram ao cume, cantaram o hino nacional e colocaram uma bandeira do país no alto da montanha.

O K2 é conhecido pelas condições climatéricas extremas e é chamado de "montanha selvagem", onde os ventos violentos podem chegar a 200 km/h e a temperatura pode chegar aos -60°C.

Mesmo no verão, escalar o K2 é considerado perigoso. Mais de 80 pessoas morreram tentando chegar ao topo. Apenas cerca de 450 escalaram-no com sucesso.