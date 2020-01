O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu esta quarta-feira retirar do ar o episódio de Natal da Porta dos Fundos, disponível na plataforma de Streaming Netflix. O desembargador Benedicto Abicair afirmou que a sua decisão pretende “acalmar ânimos”.

A decisão passará a ter efeito assim que todas as partes envolvidas recebam a intimação, revela a Folha de S. Paulo.

O episódio em causa tem 46 minutos e intitula-se de "A Primeira Tentação de Cristo", que retrata Jesus como um jovem que terá tido uma experiência homossexual.

Conservadores, organizações religiosas e deputados evangélicos criticaram o grupo de humoristas, apelidando-os de "irresponsáveis".

A situação, porém, tomou outras dimensões quando a sede da produtora brasileira foi alvo de um ataque com cocktails molotov, semanas depois do lançamento do controverso especial.