Os fortes nevões que ocorrem em França desde quinta-feira já provocaram um morto e deixaram 300.000 famílias sem eletricidade.

Segundo o jornal Le Monde, um homem de 63 anos morreu na localidade de Roche, em Isère, na quinta-feira. O homem tentava mover uma árvore caída numa estrada quando uma segunda árvore caiu sobre ele. Também um homem de 27 anos ficou ferido por causa do mau tempo em Bourgoin-Jallieu e teve de ser hospitalizado.

A queda de neve causou cortes de energia em quatro departamentos, Drome, Ardeche, Isère e Rhone. Cerca de 300.000 famílias ficaram sem eletricidade.

Várias estradas também foram cortadas em Grenoble devido à queda de árvores.

A neve atingiu 15 centímetros no Aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry e 30 centímetros no maciço de Vercors, dos Alpes Ocidentais.

Nas redes sociais, as imagens mostram o manto branco e os estragos provocados pelo mau tempo.

Damaging fresh wet snowfall, reported from Valence, France.

Os departamentos franceses mais afetados implementaram várias medidas para fazer face ao mau tempo.

Em Isère, a prefeitura apelou à população para não efetuar deslocações desnecessárias seja a pé seja de carro.

Em Ardèche, foi proibida a deslocação de veículos de transporte com um peso superior a 7,5 toneladas.

Já em Rhone, os veículos de transporte foram banidos durante 16 horas em várias autoestradas de Lyon, como a A6, a A7, a A42, a A43, a A46 e a A432.

Em Loire os transportes escolares foram suspensos durante esta sexta-feira, apesar de as escolas estarem abertas.