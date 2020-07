Num bairro costeiro no estado de New South Wales, na Austrália, várias casas de luxo, que foram construídas à beira-mar, correm agora o risco de cair no oceano.

Os residentes de mais de 40 casas ao longo da praia de Wamberal foram obrigados a abandonar as suas casas nos últimos dias devido à erosão costeira, que está a ameaçar estas habitações. Muitas estão danificadas, outras foram mesmo destruídas. Vídeos publicados nas redes sociais dão conta da força da maré.

Wamberal, Nova Gales do Sul (Austrália 🇦🇺) .

As propriedades multimilionárias ficam localizadas num penhasco, mas as fortes ondas têm corroído a terra e têm acontecido vários desmoronamentos.

De acordo com a CNN, no passado fim de semana, algumas casas viram os seus quintais engolidos pela água. As autoridades dizem que há dezenas de casas “em risco” e os moradores receberam ordens para guardar os seus bens e abandonar as casas durante a maré baixa.

Ainda não é certo quando é que os residentes poderão voltar às suas casas, uma vez que as autoridades cortaram energia, gás e água às propriedades que correm mais riscos. Ao mesmo tempo, pedem aos membros da comunidade que fiquem longe da área.