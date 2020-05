A pintura tem um metro quadrado e apareceu pendurada na entrada do hospital de Southampton, junto à entrada do serviço de urgência. A preto e branco, tem um único toque de cor na cruz vermelha da bata da enfermeira, que enverga uma capa e o dedo em riste, como uma super heroína. Está na mão de uma criança, um rapaz que brinca com a boneca. Ao lado, um caixote do lixo onde foram depositados os tradicionais super-heróis, o Batman e o Homem-Aranha, em favor da heroína dos tempos modernos.

A obra é de Banksy, o célebre artista anónimo, que decidiu doar ao hospital o quadro da sua autoria, deixando uma nota dirigida aos profissionais de saúde. Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto anime um pouco o lugar, ainda que seja a preto e branco".

O quadro de Banksy vai ficar em exposição no Southampton General Hospital até ao outono, altura em que será leiloado e o valor angariado irá para o sistema de saúde britânico (NHS, na sigla original).

Paula Head, CEO do University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, disse à BBC: "A família do nosso hospital tem sido diretamente atingida pela perda trágica de funcionários muito queridos e respeitados e seus amigos. O facto de Banksy nos ter escolhido para reconhecer a contribuição excecional que todos no Serviço Nacional de Saúde têm feito, em tempos sem precedentes, é uma grande honra", frisou.