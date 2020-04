Kate Middleton escreveu uma carta aos profissionais de saúde do Hospital Pediátrico Evelina London que se encontram na linha da frente no combate à pandemia Covid-19.

A "maravilhosa mensagem para toda a equipa" foi divulgada no Twitter do hospital.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:



“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq