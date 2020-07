A polícia britânica está a investigar um hospital da rede do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla original). Mais de mil famílias pedem uma averiguação independente depois de terem sido reportadas várias mortes e casos de maus-tratos no Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust nos últimos 40 anos.

A West Mercia Police, autoridade responsável para aquela zona, confirmou através de comunicado que estava em curso uma investigação à maternidade para saber se existem "evidências que sustentem um caso criminal contra o hospital ou algum indivíduo".

We can today confirm that a police investigation will be conducted to explore whether there is evidence to support a criminal case, following complaints made against Shrewsbury and Telford NHS Hospital Trust in relation to maternity services and provision https://t.co/NBl5CZXivZ pic.twitter.com/2loGJ2Egaf