Niah Selway é britânica e tem 23 anos. Os seu vídeos no Tik Tok tornaram-se virais por razões de saúde. É que Niah Selway sofre de uma condição rara: urticária aquagénica. Ou seja, é alérgica à água, escreve o The Independent. O que para nós é uma rotina normal, para esta jovem pode ser mais complicado. Como, por exemplo, tomar banho.

Nas redes sociais, Niah Selway, mostra tudo o que faz antes, durante e depois do banho. Fala ainda sobre os efeitos no corpo e as dores que sente.

Antes de entrar na água ela mede a tensão e a temperatura do corpo. Nos vídeos, após entrar em contato com a água, ela descreve que ao fim de 5-10 começa com dores. Quando sai do banho, as dores duram cerca de três horas. Em seguida volta a medir a pressão arterial e a temperatura. Enquanto a pressão está bem, a temperatura ultrapassou os 40º graus

Perto de seis milhões de pessoas já viram os seus vídeos no Tik Tok, mas Niah Selway também tem conta no Instagram e no Facebook.

Niah Selway é seguida pelo NHS, o serviço nacional de Saúde britânico, mas os especialistas já esgotaram os tratamentos e, apesar de muito agradecida, duvida que possam fazer mais por ela. Para poder experimentar um tratamento na Universidade de Monastério, na Alemanha, lançou, entretanto, uma página no GoFundMe. Até ao momento recolheu 16 mil libras, perto de 19 mil euros.