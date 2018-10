O foguetão russo Soyuz que transportava dois astronautas sofreu uma falha no motor após a descolagem e isso obrigou a uma aterragem de emergência por parte dos astronautas a bordo, avança a Reuters. Ambos já foram localizados pelas equipas de resgate e emergência.

O aparelho deveria transportar o astronauta norte-americanos Nick Hague e o cosmonauta russo Alexei Ovtchinine para a Estação Espacial Internacional onde permaneceriam durante seis meses. Neste vídeo divulgado por uma estação de televisão russa e partilhado no Youtube é possível ver o momento em que a falha acontece.

De acordo com as agências, ambos estavam "vivos e deveriam aterrar no Cazaquistão", de onde descolaram. Pouco tempo depois, as equipas de resgate e emergência confirmavam já ter chegado junto do foguetão Soyuz, perto da cidade de Dzhezkazgan, no centro do Cazaquistão.

A NASA avançou ainda que os astronautas "estão em boas condições" e já fora da cápsula.

Nas redes sociais também se sucedem a partilha de imagens e vídeos do momento.

Now we know the crew survived, let's look at the failure again. Onboard view showed the crew getting shaken around - which can happen - but the staging was clearly off-nominal. pic.twitter.com/zaso6u1yW8 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) October 11, 2018

Entretanto, a NASA continua a transmitir em direto através do seu canal no Youtube a missão. Parte da emissão está em silêncio, mas é possível, de quando em quando, ouvir as informações partilhadas por Houston.

As causas que provocaram a falha no motor da Soyuz MS-10 ainda são desconhecidas.

De acordo com os planos estava previsto que a nave viesse a cumprir quatro voltas à terra para seis horas depois acoplar na Estação Espacial Internacional.

Na Estação Espacial Internacional encontram-se, desde junho, os membros da Missão 57, o comandante Alexander Gerst da Agência Espacial Europeia, a piloto da NASA, Serena Auñon-Chancellor e o piloto da Roscosmos Serguei Prokópiev.