O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apelou às venezuelanas que tivessem pelo menos seis filhos para que o país pudesse crescer. As declarações surgiram no âmbito de um encontro com membros do Plano Nacional de Parto Humanizado e Lactância Materna.

Dar à luz, dar à luz! Todas as mulheres, a ter seis filhos, todas! Que cresça o país!", gritou Maduro.





#3Mar Nicolás Maduro invitó a las venezolanas "a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos para que crezca la patria". #TVV #TVVNoticias Vídeo: Cortesía. pic.twitter.com/v9s0x8GzI5 — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 4, 2020

O presidente felicitou ainda uma grávida que estava precisamente à espera do seu sexto filho.

Eu já disse mil e uma vezes para convertermos estes cursos em programas de televisão e de redes sociais para um acesso maciço das famílias. Insisto nessa ideia, não sabemos os media em massa para massificar a nossa filosofia humanista".



Maduro realçou o trabalho e o esforço das mulheres que "trazem crianças ao mundo" e disse que uma das coisas mais importantes da Venezuela são as mulheres grávidas.