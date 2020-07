Morreu, no passado sábado, a youtuber britânica Nicole Thea, vítima de ataque cardíaco, em Yorkshire, Inglaterra.

Nicole Thea estava grávida de oito meses do primeiro filho, que também não resistiu.

A notícia foi avançada pela família da jovem de 24 anos, na segunda-feira, através do seu perfil de Instagram.

A todos os amigos e seguidores de Nicole, é com grande tristeza que informamos que a Nicole e o seu filho, chamado Reign, morreram no sábado de manhã. A Nicole tinha agendado alguns vídeos no YouTube e Boga [companheiro da youtuber] deu autorização para que fossem publicados", pode ler-se na publicação.

Em entrevista ao jornal britânico "Daily Star", o tio da youtuber, Charles Murray, confirmou que a causa da morte foi um ataque cardíaco.

Ela estava em casa e disse ao namorado que tinha dores no peito e nas costas. Dizia que estava a ter dificuldades para respirar", contou o tio, que afirmou que Nicole Thea mantinha uma rotina saudável.

Nicole Thea tinha uma legião de seguidores no Instagram e no YouTube, onde foi publicado o último vídeo, uma hora antes do anúncio da morte da youtuber.