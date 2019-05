O Partido Brexit, do eurocético Nigel Farage, lidera as intenções de voto no Reino Unido com 34%, mais do que o Partido Conservador e o Partido Trabalhista juntos, segundo uma sondagem divulgada, este domingo, pelo jornal "The Observer".

De acordo com o estudo de opinião, o partido de Farage aumenta a vantagem sobre o Labour (Trabalhistas), de Jeremy Corbyn, que está em segundo lugar, com 21% das intenções de voto.

Em terceiro lugar surgem os Liberais-Democratas, de Vince Cable, com 12% das intenções de voto, à frente dos Tories (Conservadores) da primeira-ministra, Theresa May, com apenas 11%.

A sondagem foi realizada pelo instituto Opinium Research entre quarta e sexta-feira junto de uma amostra representativa de 2.004 eleitores, segundo o "The Observer".

Recém-criado pelo ex-líder do UKIP Nigel Farage, o Partido Brexit explora a insatisfação popular com a perceção de que o parlamento bloqueou a concretização do referendo de 2016, quando 52% dos eleitores votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O Reino Unido tinha inicialmente como data de saída da UE 29 de março, mas, na falta de uma aprovação do acordo pelo parlamento, a UE aceitou prolongar o prazo até 31 de outubro.

O Reino Unido pode sair em qualquer data antes desse novo prazo, mas, não o fazendo até 23 de maio, é legalmente obrigado a participar nas eleições para o Parlamento Europeu (PE).

Os britânicos votam nas europeias em 23 de maio.