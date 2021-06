Morreu Abubakar Shekau, lider do Boko Haram, grupo terrorista que atua sobretudo na Nigéria.

A notícia foi avançada pelo grupo rival, Iswap.

Deus julgou-o, enviando-o para o paraíso", disse o líder do grupo, citado pela Reuters.

No passado dia 20 de maio foi noticiado que o líder do grupo terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau, ficou gravemente ferido quando tentava suicidar-se para evitar ser capturado por um outro grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap).

De acordo com a agência francesa de notícias, AFP, que cita duas fontes ligadas aos serviços de informação nigerianos, Shekau sofreu ferimentos graves depois dos combates com o Iswap, mas correm versões diferentes sobre a origem desses ferimentos.

Outra fonte da AFP diz que os ferimentos resultaram depois de uma explosão que o líder do Boko Haram terá provocado quando estava refugiado com vários apoiantes numa casa na floresta de Sambisa, um baluarte deste grupo terrorista que opera principalmente no nordeste da Nigéria.

O nordeste da Nigéria tem sido flagelado por uma insurreição há mais de uma década, que já matou mais de 40 mil pessoas e obrigou 2 milhões de habitantes a fugirem das suas casas, tendo alastrado para os vizinhos Níger, Chade e Camarões.

Em 2016, o grupo dividiu-se em dois, com a fação histórica, liderada por Abubakar Shekau, controlando um dos lados da floresta de Sambisa, e do outro o Iswap, reconhecido pela organização estatal islâmica, cujo reduto é as redondezas do Lago Chade.

Ambos os grupos terroristas combatem o exército nigeriano, e também há confrontos entre eles pelo controlo do território.

Nos últimos anos, o Iswap cresceu em força, ganhando território e lançando ataques mais sofisticados, escreve a AFP.