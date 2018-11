Localizada no extremo norte do Alasca, a cidade de Utqiagvik viu o sol pela última vez a 18 de novembro e, de acordo com as previsões, só vai voltar a vê-lo a 23 de janeiro do próximo ano.

Este fenómeno pela qual os 4400 habitantes da cidade estão a passar é conhecido como noite polar, que ocorre todos os anos, próximo dos círculos polares do planeta, após o equinócio de outono. Por causa deste fenómeno, a noite na cidade de Utqiagvik, anteriormente conhecida como Barrow, dura 24 horas.

Como o Hemisfério Norte se afasta do Sol no outono e no inverno, as áreas ao norte do Círculo Polar Ártico passam cerca de dois meses sem ver o Sol. Durante esse tempo, o Hemisfério Norte recebe menos radiação, dado que os raios solares não conseguem atingir o extremo norte do Círculo Polar Ártico, por causa da inclinação da Terra. Assim, a partir de novembro e até ao final de janeiro de cada ano, os habitantes de Utqiagvik vivem sem luz solar.

Durante a noite polar, o céu permanece escuro e as estrelas podem ser vistas durante 24 horas

O oposto também ocorre, entre maio e agosto. Nesses meses, verifica-se o dia polar, em que o Hemisfério Norte recebe mais radiação social e, por isso, o Sol não se põe nas regiões localizadas no norte do Círculo Polar Ártico.

Isso acontece todos os anos. Se mora acima do Círculo Polar Ártico, haverá um dia em que o sol desaparece durante algum tempo. As boas notícias? Ele vai voltar durante o verão e não se vai por durante dias", afirmou o meteorologista Judson Jones à CNN.

Embora Utqiagvik não seja a única cidade do Alasca a passar pela noite polar, é a primeira região a ter noite durante 24 horas, por causa da distância a que está do Círculo Polar Ártico.

Também os moradores das cidades de Kaktovik, Point Hope e Anaktuvuk Pass, ficarão sem Sol devido ao mesmo fenómeno.

Ao contrário de Utqiagvik, as três cidades também localizadas no Alasca deixarão de ver o sol a partir do final de novembro e início de dezembro, segundo a CNN.

Em Utqiagvik, o Sol desapareceu no domingo, às 13:43 na hora local (22:43 em Portugal Continental). Os moradores vão passar agora 65 dias consecutivos - cerca de dois meses - sem ver luz solar.