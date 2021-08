Logo após o casamento, um noivo disparou uma arma sobre um amigo da mulher por suspeitas de traição. O caso aconteceu, na semana passada, quando os três envolvidos estavam retidos no trânsito, no estado do Luisiana, nos Estados Unidos.

Devin Jones, de 30 anos, acusou a mulher de o estar a trair e começaram uma discussão acesa ainda dentro do carro.

O noivo saiu então do veículo, ainda de smoking, e alvejou a vítima na perna. Devin disparou ainda contra outro carro e atingiu uma segunda pessoa, na mão.

Há um acidente grave que fechou a ponte. Alguém saiu do seu veículo e começou a disparar contra pessoas inocentes que estavam presos no trânsito", descreveu, então, uma testemunha, na rede social Facebook.

A noiva conseguiu fugir da viatura e abrigou-se dentro de uma ambulância, onde o marido tentou entrar à força.

Devin Jones acabou por ser detido pelas autoridades e enfrenta agora várias acusações, incluindo tentativa de homicídio em segundo grau, agressão em segundo grau e uso ilegal de arma.

As duas vítimas foram transportadas ao hospital universitário de Nova Orleães e encontram-se estáveis.

Estou feliz por ninguém ter morrido", referiu o xerife. John Paris Tregre, citado pela estação televisiva NBC.