A autópsia ao corpo de Nora Quoirin, a adolescente britânica que foi encontrada morta depois de ter desaparecido do quarto de hotel em Dusan, na Malásia, permitiu concluir que Nora morreu "há dois ou três dias" vítima de "hemorragia interna devido à rutura de uma úlcera no intestino, provavelmente causada pela fome ou stress", informou o chefe da polícia local.

Segundo Mohammad Mat Yusop, Nora tinha nódoas negras nas pernas mas não foram detetados sinais de violência, rapto ou sequestro, pelo que, para já, não há indícios de crime, explicou o responsável.

O corpo de Nora foi encontrado depois de dez dias de uma vasta operação de buscas na selva que envolveu mais de 350 pessoas, incluindo polícias do Reino Unido, França e Irlanda - a mãe de Nora é irlandesa e o pai francês - tribos locais e muitos voluntários.

Nora, que nasceu com holoprosencefalia, um problema neurológico que a limitava na fala e coordenação motora, tornando-a "muito vulnerável", explicaram os pais, desapareceu do hotel malaio onde estava de férias com a família, descalça e em roupa interior, na noite de 3 de agosto.

Os restos mortais da adolescente foram descobertos por uma equipa de caminhantes a cerca de dois quilómetros do resort, numa zona praticamente inacessível. Foi preciso um helicóptero para alcançar o corpo e retirá-lo do local. Nora estaria despida e, até ao momento, não foram recuperadas quaisquer peças de roupa.

Em comunicado, divulgado na quarta-feira, a família de Nora - que estava na Malásia para duas semanas de férias - agradeceu o empenho de todos os envolvidos nas operações de busca.

Nora juntou tantas pessoas, especialmente de França, Irlanda, Reino Unido e Malásia, unidos no amor e no apoio a Nora e à família dela. Ela tocou todo o mundo. Aos nossos amigos e família em casa, não conseguimos agradecer-vos o suficiente por todo o vosso amor", referiram

Durante as buscas, os pais de Nora admitiram a hipótese de rapto, porque a adolescente nunca saía sozinha. O Ministério Público francês abriu mesmo uma investigação ao caso, que as autoridades da Malásia trataram como um desaparecimento, sem excluir um possível "elemento criminoso".