Foi encontrado um corpo junto ao local onde desapareceu uma jovem britânica, na Malásia. A família estava de férias em Dusan e o alerta foi dado a 4 de agosto. A confirmação chegou da Lucie Blackman Trust, instituição de caridade que está a apoiar a família de Nora Quoirin.

A polícia da Malásia admitiu que o desaparecimento da rapariga de 15 anos pode ter sido crime e informou estar a analisar impressões digitais encontradas no local. As autoridades tinham dito anteriormente que não havia indícios de crime relativamente ao desaparecimento de Nora Anne Quoirin do eco-resort Dusan, no sul do estado de Negeri Sembilan.

O vice-chefe da polícia de Negeri Sembilan, Che Zakaria Othman, adiantou à imprensa local que uma equipa forense analisou as impressões digitais encontradas na casa de onde a rapariga desapareceu, mas escusou-se a dar mais detalhes.

Ainda assim, o vice-chefe da polícia esclareceu que a janela da sala de estar do andar térreo estava aberta.

Media release - #missing Nora Quoirin. Our thoughts and support are with her family. PLEASE RESPECT THEIR PRIVACY AND PLEASE DO NOT APPROACH FAMILY AND FRIENDS pic.twitter.com/YJIZDJmt9S